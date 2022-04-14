EXPERT MONEY (EXPERT) Tokenomics Få vigtig indsigt i EXPERT MONEY (EXPERT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EXPERT MONEY (EXPERT) Information World's First Youtube Community Token. Officiel hjemmeside: https://www.experttoken.xyz Hvidbog: https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump Køb EXPERT nu!

EXPERT MONEY (EXPERT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EXPERT MONEY (EXPERT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 580.34K $ 580.34K $ 580.34K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 795.00K $ 795.00K $ 795.00K Alle tiders Høj: $ 0.004189 $ 0.004189 $ 0.004189 Alle tiders Lav: $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 Nuværende pris: $ 0.000795 $ 0.000795 $ 0.000795 Få mere at vide om EXPERT MONEY (EXPERT) pris

EXPERT MONEY (EXPERT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EXPERT MONEY (EXPERT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXPERT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXPERT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXPERT's tokenomics, kan du udforske EXPERT tokens live-pris!

Sådan køber du EXPERT Er du interesseret i at tilføje EXPERT MONEY (EXPERT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EXPERT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EXPERT på MEXC nu!

EXPERT MONEY (EXPERT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EXPERT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EXPERT prishistorikken nu!

EXPERT Prisprediktion Vil du vide, hvor EXPERT måske er på vej hen? Vores EXPERT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EXPERT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!