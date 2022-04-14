Everscale (EVER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Everscale (EVER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Everscale (EVER) Information Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Officiel hjemmeside: https://everscale.network Hvidbog: https://docs.everscale.network/ Block Explorer: https://everscan.io/ Køb EVER nu!

Everscale (EVER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Everscale (EVER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.81M $ 17.81M $ 17.81M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 Alle tiders Lav: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 Nuværende pris: $ 0.00897 $ 0.00897 $ 0.00897 Få mere at vide om Everscale (EVER) pris

Everscale (EVER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Everscale (EVER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVER's tokenomics, kan du udforske EVER tokens live-pris!

Everscale (EVER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EVER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EVER prishistorikken nu!

EVER Prisprediktion Vil du vide, hvor EVER måske er på vej hen? Vores EVER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EVER Tokens prisprediktion nu!

