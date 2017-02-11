Metaverse (ETP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metaverse (ETP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metaverse (ETP) Information Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality. Officiel hjemmeside: https://mvs.org/ Hvidbog: http://newmetaverse.org/white-paper/Metaverse-white-paper-v2.1-EN.pdf Block Explorer: https://explorer.mvs.org/ Køb ETP nu!

Metaverse (ETP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metaverse (ETP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 96.12K $ 96.12K $ 96.12K Alle tiders Høj: $ 2.16794 $ 2.16794 $ 2.16794 Alle tiders Lav: $ 0.003103566060296761 $ 0.003103566060296761 $ 0.003103566060296761 Nuværende pris: $ 0.0009612 $ 0.0009612 $ 0.0009612 Få mere at vide om Metaverse (ETP) pris

Metaverse (ETP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metaverse (ETP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETP's tokenomics, kan du udforske ETP tokens live-pris!

