Equilibria Finance (EQB) Information Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Officiel hjemmeside: https://equilibria.fi Hvidbog: https://docs.equilibria.fi Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Køb EQB nu!

Equilibria Finance (EQB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Equilibria Finance (EQB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.62M $ 17.62M $ 17.62M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.05M $ 52.05M $ 52.05M Alle tiders Høj: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 Alle tiders Lav: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 Nuværende pris: $ 0.5205 $ 0.5205 $ 0.5205 Få mere at vide om Equilibria Finance (EQB) pris

Equilibria Finance (EQB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Equilibria Finance (EQB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EQB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EQB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EQB's tokenomics, kan du udforske EQB tokens live-pris!

Equilibria Finance (EQB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EQB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EQB prishistorikken nu!

EQB Prisprediktion Vil du vide, hvor EQB måske er på vej hen? Vores EQB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EQB Tokens prisprediktion nu!

