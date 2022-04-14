Elipe Protocol (EPLIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elipe Protocol (EPLIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elipe Protocol (EPLIE) Information Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities. Officiel hjemmeside: https://www.elipe.org Hvidbog: https://elipeprotocol.notion.site/ElipeProtocol-WhitePaper-1ae9411e426980ee9fadf57edba4f344#1ae9411e42698001bfeacda043594fda Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xeef512b6a7b7a038660b39fe44721b09838fb74c Køb EPLIE nu!

Elipe Protocol (EPLIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elipe Protocol (EPLIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 0.8 Alle tiders Lav: -- Nuværende pris: $ 0.0000000098

Elipe Protocol (EPLIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elipe Protocol (EPLIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EPLIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EPLIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EPLIE's tokenomics, kan du udforske EPLIE tokens live-pris!

Elipe Protocol (EPLIE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EPLIE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EPLIE prishistorikken nu!

EPLIE Prisprediktion Vil du vide, hvor EPLIE måske er på vej hen? Vores EPLIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EPLIE Tokens prisprediktion nu!

