The Epiko (EPIKO) Tokenomics

The Epiko (EPIKO) Information Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. Officiel hjemmeside: https://epiko.io Hvidbog: https://docs.epiko.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Køb EPIKO nu!

The Epiko (EPIKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Epiko (EPIKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 128.00K Samlet udbud $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 174.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 220.02K Alle tiders Høj: $ 0.0344884 Alle tiders Lav: $ 0.000256123717200183 Nuværende pris: $ 0.0007334

The Epiko (EPIKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Epiko (EPIKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EPIKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EPIKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

