EtherMail (EMT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i EtherMail (EMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
EtherMail (EMT) Information

EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders.

Officiel hjemmeside:
https://ethermail.io
Hvidbog:
https://ethermail.io/emt/whitepaper
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05

EtherMail (EMT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EtherMail (EMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.09M
$ 4.09M
Alle tiders Høj:
$ 0.4355
$ 0.4355
Alle tiders Lav:
$ 0.002792690901643398
$ 0.002792690901643398
Nuværende pris:
$ 0.004085
$ 0.004085

EtherMail (EMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for EtherMail (EMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal EMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange EMT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår EMT's tokenomics, kan du udforske EMT tokens live-pris!

Sådan køber du EMT

Er du interesseret i at tilføje EtherMail (EMT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EMT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

EtherMail (EMT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for EMT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

EMT Prisprediktion

Vil du vide, hvor EMT måske er på vej hen? Vores EMT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.