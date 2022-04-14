EtherMail (EMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i EtherMail (EMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EtherMail (EMT) Information EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders. Officiel hjemmeside: https://ethermail.io Hvidbog: https://ethermail.io/emt/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05 Køb EMT nu!

EtherMail (EMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EtherMail (EMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Alle tiders Høj: $ 0.4355 $ 0.4355 $ 0.4355 Alle tiders Lav: $ 0.002792690901643398 $ 0.002792690901643398 $ 0.002792690901643398 Nuværende pris: $ 0.004085 $ 0.004085 $ 0.004085 Få mere at vide om EtherMail (EMT) pris

EtherMail (EMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EtherMail (EMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EMT's tokenomics, kan du udforske EMT tokens live-pris!

