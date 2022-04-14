Emerald (EMRLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Emerald (EMRLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Emerald (EMRLD) Information The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. Officiel hjemmeside: https://emeraldco.io Hvidbog: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be

Emerald (EMRLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Emerald (EMRLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.22M Alle tiders Høj: $ 0.049 Alle tiders Lav: $ 0.000493232335467021 Nuværende pris: $ 0.00122

Emerald (EMRLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Emerald (EMRLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EMRLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EMRLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EMRLD's tokenomics, kan du udforske EMRLD tokens live-pris!

Sådan køber du EMRLD Er du interesseret i at tilføje Emerald (EMRLD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EMRLD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Emerald (EMRLD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EMRLD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EMRLD prishistorikken nu!

EMRLD Prisprediktion Vil du vide, hvor EMRLD måske er på vej hen? Vores EMRLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EMRLD Tokens prisprediktion nu!

