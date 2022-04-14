ELYS (ELYS) Tokenomics Få vigtig indsigt i ELYS (ELYS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ELYS (ELYS) Information Elys is a layer 1 blockchain that brings a suite of Defi products and features fueled by Wallet and Chain Abstraction. Through its revolutionary self-custody universal liquidity design, it transforms the fragmented Web3 landscape into a cohesive and efficient ecosystem. This empowers both novice and pro users to easily manage their assets & trade across different chains with speed & ease all on one platform. Officiel hjemmeside: https://elys.network Hvidbog: https://elys-network.gitbook.io/docs Block Explorer: https://explorer.elys.network/ Køb ELYS nu!

ELYS (ELYS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ELYS (ELYS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Alle tiders Høj: $ 1.1275 $ 1.1275 $ 1.1275 Alle tiders Lav: $ 0.03989541529864823 $ 0.03989541529864823 $ 0.03989541529864823 Nuværende pris: $ 0.0539 $ 0.0539 $ 0.0539 Få mere at vide om ELYS (ELYS) pris

ELYS (ELYS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ELYS (ELYS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELYS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELYS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELYS's tokenomics, kan du udforske ELYS tokens live-pris!

Sådan køber du ELYS Er du interesseret i at tilføje ELYS (ELYS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELYS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ELYS på MEXC nu!

ELYS (ELYS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELYS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELYS prishistorikken nu!

ELYS Prisprediktion Vil du vide, hvor ELYS måske er på vej hen? Vores ELYS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELYS Tokens prisprediktion nu!

