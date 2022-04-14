Elaria (ELR) Tokenomics
Elaria (ELR) is a blockchain-powered gaming project that brings a rich, immersive fantasy world to life through strategic gameplay and token-driven mechanics. Inspired by the lore of classic trading card games, Elaria introduces players to the mystical realm of Mytherra, where powerful sorcerers known as Planescallers compete to restore balance to the shattered magic of the universe.
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elaria (ELR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Elaria (ELR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Elaria (ELR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal ELR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange ELR tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår ELR's tokenomics, kan du udforske ELR tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
