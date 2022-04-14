Elaria (ELR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elaria (ELR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elaria (ELR) Information Elaria (ELR) is a blockchain-powered gaming project that brings a rich, immersive fantasy world to life through strategic gameplay and token-driven mechanics. Inspired by the lore of classic trading card games, Elaria introduces players to the mystical realm of Mytherra, where powerful sorcerers known as Planescallers compete to restore balance to the shattered magic of the universe. Officiel hjemmeside: https://www.elaria.xyz/ Hvidbog: https://elaria-kingdom.gitbook.io/elaria-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xFf62028B335Eb08532F142188d45aBeEE2428259 Køb ELR nu!

Elaria (ELR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elaria (ELR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000001401 $ 0.0000001401 $ 0.0000001401 Få mere at vide om Elaria (ELR) pris

Elaria (ELR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elaria (ELR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELR's tokenomics, kan du udforske ELR tokens live-pris!

Sådan køber du ELR Er du interesseret i at tilføje Elaria (ELR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ELR på MEXC nu!

Elaria (ELR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELR prishistorikken nu!

ELR Prisprediktion Vil du vide, hvor ELR måske er på vej hen? Vores ELR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELR Tokens prisprediktion nu!

