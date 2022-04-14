Elk Finance (ELK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elk Finance (ELK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elk Finance (ELK) Information Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future! Officiel hjemmeside: https://elk.finance Hvidbog: https://elk.finance/litepaper.html Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE Køb ELK nu!

Elk Finance (ELK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elk Finance (ELK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 42.42M $ 42.42M $ 42.42M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.03129 $ 0.03129 $ 0.03129 Få mere at vide om Elk Finance (ELK) pris

Elk Finance (ELK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elk Finance (ELK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELK's tokenomics, kan du udforske ELK tokens live-pris!

Sådan køber du ELK Er du interesseret i at tilføje Elk Finance (ELK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ELK på MEXC nu!

Elk Finance (ELK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELK prishistorikken nu!

ELK Prisprediktion Vil du vide, hvor ELK måske er på vej hen? Vores ELK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELK Tokens prisprediktion nu!

