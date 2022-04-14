Eliza (ELIZA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eliza (ELIZA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eliza (ELIZA) Information ELIZA is a meme coin. Officiel hjemmeside: https://www.elizawakesup.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5voS9evDjxF589WuEub5i4ti7FWQmZCsAsyD5ucbuRqM Køb ELIZA nu!

Eliza (ELIZA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eliza (ELIZA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.17666 $ 0.17666 $ 0.17666 Alle tiders Lav: $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 Nuværende pris: $ 0.002126 $ 0.002126 $ 0.002126 Få mere at vide om Eliza (ELIZA) pris

Eliza (ELIZA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eliza (ELIZA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELIZA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELIZA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELIZA's tokenomics, kan du udforske ELIZA tokens live-pris!

Eliza (ELIZA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELIZA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELIZA prishistorikken nu!

ELIZA Prisprediktion Vil du vide, hvor ELIZA måske er på vej hen? Vores ELIZA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELIZA Tokens prisprediktion nu!

