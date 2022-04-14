Elderglade (ELDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elderglade (ELDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elderglade (ELDE) Information Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Officiel hjemmeside: https://elderglade.com/ Hvidbog: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b Køb ELDE nu!

Elderglade (ELDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elderglade (ELDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 122.42M $ 122.42M $ 122.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Alle tiders Høj: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 Alle tiders Lav: $ 0.01003466487808813 $ 0.01003466487808813 $ 0.01003466487808813 Nuværende pris: $ 0.01146 $ 0.01146 $ 0.01146 Få mere at vide om Elderglade (ELDE) pris

Elderglade (ELDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elderglade (ELDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELDE's tokenomics, kan du udforske ELDE tokens live-pris!

Elderglade (ELDE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELDE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELDE prishistorikken nu!

ELDE Prisprediktion Vil du vide, hvor ELDE måske er på vej hen? Vores ELDE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELDE Tokens prisprediktion nu!

