Eldarune (ELDA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eldarune (ELDA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token. Officiel hjemmeside: https://www.eldarune.com/ Hvidbog: https://digalabs.gitbook.io/whitepaper_eldarune/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xab2ed911BDbeA001FD3B29AdbC35d8a76E68aAe4

Eldarune (ELDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eldarune (ELDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.88K $ 37.88K $ 37.88K Samlet udbud $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Cirkulerende forsyning $ 227.09M $ 227.09M $ 227.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.08K $ 100.08K $ 100.08K Alle tiders Høj: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Alle tiders Lav: $ 0.000155839133846084 $ 0.000155839133846084 $ 0.000155839133846084 Nuværende pris: $ 0.0001668 $ 0.0001668 $ 0.0001668 Få mere at vide om Eldarune (ELDA) pris

Eldarune (ELDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eldarune (ELDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELDA's tokenomics, kan du udforske ELDA tokens live-pris!

Sådan køber du ELDA Er du interesseret i at tilføje Eldarune (ELDA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ELDA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Eldarune (ELDA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELDA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELDA prishistorikken nu!

ELDA Prisprediktion Vil du vide, hvor ELDA måske er på vej hen? Vores ELDA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELDA Tokens prisprediktion nu!

