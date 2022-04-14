Ekta (EKTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ekta (EKTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ekta (EKTA) Information Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose. Officiel hjemmeside: https://www.ekta.io/ Hvidbog: https://whitepaper.ektaworld.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a Køb EKTA nu!

Ekta (EKTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ekta (EKTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K Samlet udbud $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Cirkulerende forsyning $ 34.77M $ 34.77M $ 34.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 111.85K $ 111.85K $ 111.85K Alle tiders Høj: $ 90 $ 90 $ 90 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002663 $ 0.0002663 $ 0.0002663 Få mere at vide om Ekta (EKTA) pris

Ekta (EKTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ekta (EKTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EKTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EKTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EKTA's tokenomics, kan du udforske EKTA tokens live-pris!

