Enjinstarter (EJS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Enjinstarter (EJS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Enjinstarter (EJS) Information EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure Officiel hjemmeside: https://www.enjinstarter.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2 Køb EJS nu!

Enjinstarter (EJS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Enjinstarter (EJS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 424.05K $ 424.05K $ 424.05K Alle tiders Høj: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Alle tiders Lav: $ 0.000066454208121769 $ 0.000066454208121769 $ 0.000066454208121769 Nuværende pris: $ 0.00008481 $ 0.00008481 $ 0.00008481 Få mere at vide om Enjinstarter (EJS) pris

Enjinstarter (EJS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Enjinstarter (EJS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EJS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EJS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EJS's tokenomics, kan du udforske EJS tokens live-pris!

Sådan køber du EJS Er du interesseret i at tilføje Enjinstarter (EJS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EJS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EJS på MEXC nu!

Enjinstarter (EJS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EJS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EJS prishistorikken nu!

EJS Prisprediktion Vil du vide, hvor EJS måske er på vej hen? Vores EJS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EJS Tokens prisprediktion nu!

