EINSTEIN (EIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i EINSTEIN (EIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EINSTEIN (EIN) Information Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://einstein.game/ Hvidbog: https://einstein.game/whitepaper Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x8CFcF2961e1aAF607AaEd65cc8D4735493A38310 Køb EIN nu!

EINSTEIN (EIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EINSTEIN (EIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Alle tiders Høj: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.001002 $ 0.001002 $ 0.001002 Få mere at vide om EINSTEIN (EIN) pris

EINSTEIN (EIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EINSTEIN (EIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EIN's tokenomics, kan du udforske EIN tokens live-pris!

Sådan køber du EIN Er du interesseret i at tilføje EINSTEIN (EIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EIN på MEXC nu!

EINSTEIN (EIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EIN prishistorikken nu!

EIN Prisprediktion Vil du vide, hvor EIN måske er på vej hen? Vores EIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!