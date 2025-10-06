UdvekslingDEX+
Den direkte Egg Smash pris i dag er 0.00000066 USD. Følg med i realtid EGSM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk EGSM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om EGSM

EGSM Prisinfo

Hvad er EGSM

EGSM Whitepaper

EGSM Officiel hjemmeside

EGSM Tokenomics

EGSM Prisprognose

EGSM Historik

EGSM Købsguide

EGSM-til-fiat-valutaomregner

EGSM Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Egg Smash Logo

Egg Smash-kurs(EGSM)

1 EGSM til USD direkte pris:

$0.00000066
$0.00000066$0.00000066
0.00%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:21:02 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066
24H lav
$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066
24H høj

$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066

$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-31.25%

-31.25%

Egg Smash (EGSM) realtidsprisen er $ 0.00000066. I løbet af de sidste 24 timer har EGSM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000066 og et højdepunkt på $ 0.00000066, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EGSMs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, EGSM har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -31.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Egg Smash (EGSM) Markedsinformation

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.60K
$ 6.60K$ 6.60K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på Egg Smash er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 0.00. Det cirkulerende forsyning af EGSM er --, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.60K.

Egg Smash (EGSM) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Egg Smash i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ -0.00000152-69.73%
60 dage$ -0.00000853-92.82%
90 dage$ -0.00099934-99.94%
Egg Smash Prisændring i dag

I dag EGSM blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Egg Smash 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000152 (-69.73%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Egg Smash 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage EGSM sås en ændring af $ -0.00000853 (-92.82%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Egg Smash 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00099934 (-99.94%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Egg Smash (EGSM)?

Tjek Egg SmashPrishistorik-siden nu.

Hvad er Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineEgg Smashinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekEGSMtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Egg Smash på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Egg Smash købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Egg Smash Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Egg Smash (EGSM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Egg Smash (EGSM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Egg Smash.

Tjek Egg Smash prisprediktion nu!

Egg Smash (EGSM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Egg Smash (EGSM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om EGSM Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Egg Smash (EGSM)

Leder du efter, hvordan du køber Egg Smash? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Egg Smash på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Egg Smash Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Egg Smash, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Egg Smash hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Egg Smash

Hvor meget er Egg Smash (EGSM) værd i dag?
Den direkte EGSM pris i USD er 0.00000066 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle EGSM til USD pris?
Den aktuelle pris på EGSMtil USD er $ 0.00000066. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Egg Smash?
Markedsværdien for EGSM er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af EGSM?
Den cirkulerende forsyning af EGSM er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på EGSM?
EGSM opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på EGSM?
EGSM så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for EGSM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for EGSM er $ 0.00 USD.
Bliver EGSM højere i år?
EGSM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se EGSM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:21:02 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

