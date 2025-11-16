EtherFloki (EFLOKI) Tokenomics

EtherFloki (EFLOKI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i EtherFloki (EFLOKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:59:19 (UTC+8)
EtherFloki (EFLOKI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EtherFloki (EFLOKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

EtherFloki (EFLOKI) Information

Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!

Officiel hjemmeside:
https://www.etherfloki.io/
Hvidbog:
https://whitepaper.etherfloki.io/tokenomics
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcf07d861eb77a0e4c0fd68d7d95ca929a4d56a2e

EtherFloki (EFLOKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for EtherFloki (EFLOKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal EFLOKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange EFLOKI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår EFLOKI's tokenomics, kan du udforske EFLOKI tokens live-pris!

Sådan køber du EFLOKI

Er du interesseret i at tilføje EtherFloki (EFLOKI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EFLOKI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

EtherFloki (EFLOKI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for EFLOKI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

EFLOKI Prisprediktion

Vil du vide, hvor EFLOKI måske er på vej hen? Vores EFLOKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

