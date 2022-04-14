EARN M Rewards (EARNM) Tokenomics Få vigtig indsigt i EARN M Rewards (EARNM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EARN M Rewards (EARNM) Information The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone. Officiel hjemmeside: https://www.earnm.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E Køb EARNM nu!

EARN M Rewards (EARNM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EARN M Rewards (EARNM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Alle tiders Høj: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 Alle tiders Lav: $ 0.000834637169265484 $ 0.000834637169265484 $ 0.000834637169265484 Nuværende pris: $ 0.000818 $ 0.000818 $ 0.000818 Få mere at vide om EARN M Rewards (EARNM) pris

EARN M Rewards (EARNM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EARN M Rewards (EARNM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EARNM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EARNM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EARNM's tokenomics, kan du udforske EARNM tokens live-pris!

Sådan køber du EARNM Er du interesseret i at tilføje EARN M Rewards (EARNM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EARNM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EARNM på MEXC nu!

EARN M Rewards (EARNM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EARNM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EARNM prishistorikken nu!

EARNM Prisprediktion Vil du vide, hvor EARNM måske er på vej hen? Vores EARNM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EARNM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!