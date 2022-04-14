Eternal AI (EAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eternal AI (EAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eternal AI (EAI) Information Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://eternalai.org/ Hvidbog: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Køb EAI nu!

Eternal AI (EAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eternal AI (EAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 227.11M $ 227.11M $ 227.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.92M $ 18.92M $ 18.92M Alle tiders Høj: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Alle tiders Lav: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 Nuværende pris: $ 0.01892 $ 0.01892 $ 0.01892 Få mere at vide om Eternal AI (EAI) pris

Eternal AI (EAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eternal AI (EAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EAI's tokenomics, kan du udforske EAI tokens live-pris!

Sådan køber du EAI Er du interesseret i at tilføje Eternal AI (EAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EAI på MEXC nu!

Eternal AI (EAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EAI prishistorikken nu!

EAI Prisprediktion Vil du vide, hvor EAI måske er på vej hen? Vores EAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EAI Tokens prisprediktion nu!

