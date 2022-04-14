Dypius (DYP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dypius (DYP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dypius (DYP) Information Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Officiel hjemmeside: https://dypius.com/ Hvidbog: https://dyp.finance/about Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3 Køb DYP nu!

Dypius (DYP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dypius (DYP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 762.32K $ 762.32K $ 762.32K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 154.32M $ 154.32M $ 154.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 Alle tiders Lav: $ 0.004530729626460231 $ 0.004530729626460231 $ 0.004530729626460231 Nuværende pris: $ 0.00494 $ 0.00494 $ 0.00494 Få mere at vide om Dypius (DYP) pris

Dypius (DYP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dypius (DYP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DYP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DYP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DYP's tokenomics, kan du udforske DYP tokens live-pris!

Sådan køber du DYP Er du interesseret i at tilføje Dypius (DYP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DYP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DYP på MEXC nu!

Dypius (DYP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DYP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DYP prishistorikken nu!

DYP Prisprediktion Vil du vide, hvor DYP måske er på vej hen? Vores DYP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DYP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!