DYNACHAIN (DYNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i DYNACHAIN (DYNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

DYNACHAIN (DYNA) Information DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Officiel hjemmeside: https://dynachain.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DYNACHAIN (DYNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.41M $ 20.41M $ 20.41M Alle tiders Høj: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Alle tiders Lav: $ 0.039268242820643603 $ 0.039268242820643603 $ 0.039268242820643603 Nuværende pris: $ 0.040822 $ 0.040822 $ 0.040822 Få mere at vide om DYNACHAIN (DYNA) pris

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DYNACHAIN (DYNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DYNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DYNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DYNA's tokenomics, kan du udforske DYNA tokens live-pris!

Sådan køber du DYNA Er du interesseret i at tilføje DYNACHAIN (DYNA) til din portefølje?

DYNACHAIN (DYNA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DYNA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DYNA prishistorikken nu!

DYNA Prisprediktion Vil du vide, hvor DYNA måske er på vej hen? Vores DYNA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DYNA Tokens prisprediktion nu!

