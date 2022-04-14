Duko (DUKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Duko (DUKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Duko (DUKO) Information Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Officiel hjemmeside: https://dukocoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HLptm5e6rTgh4EKgDpYFrnRHbjpkMyVdEeREEa2G7rf9 Køb DUKO nu!

Duko (DUKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Duko (DUKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.008705 $ 0.008705 $ 0.008705 Alle tiders Lav: $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 Nuværende pris: $ 0.0002683 $ 0.0002683 $ 0.0002683 Få mere at vide om Duko (DUKO) pris

Duko (DUKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Duko (DUKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUKO's tokenomics, kan du udforske DUKO tokens live-pris!

Sådan køber du DUKO Er du interesseret i at tilføje Duko (DUKO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DUKO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DUKO på MEXC nu!

Duko (DUKO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DUKO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DUKO prishistorikken nu!

DUKO Prisprediktion Vil du vide, hvor DUKO måske er på vej hen? Vores DUKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DUKO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!