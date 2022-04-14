Degen Distillery (DRINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degen Distillery (DRINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degen Distillery (DRINK) Information Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto. Officiel hjemmeside: https://www.degendistillery.com Hvidbog: https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv Block Explorer: https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb Køb DRINK nu!

Degen Distillery (DRINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degen Distillery (DRINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 800.49 $ 800.49 $ 800.49 Samlet udbud $ 721.00M $ 721.00M $ 721.00M Cirkulerende forsyning $ 72.77M $ 72.77M $ 72.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.93K $ 7.93K $ 7.93K Alle tiders Høj: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Alle tiders Lav: $ 0.000009106097897664 $ 0.000009106097897664 $ 0.000009106097897664 Nuværende pris: $ 0.000011 $ 0.000011 $ 0.000011 Få mere at vide om Degen Distillery (DRINK) pris

Degen Distillery (DRINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degen Distillery (DRINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRINK's tokenomics, kan du udforske DRINK tokens live-pris!

