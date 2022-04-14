Dreams Quest (DREAMS) Tokenomics

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Dreams Quest (DREAMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Dreams Quest (DREAMS) Information

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Officiel hjemmeside:
https://dreams.quest
Hvidbog:
https://dreamsquest.fandom.com
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dreams Quest (DREAMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 456.56K
$ 456.56K$ 456.56K
Samlet udbud
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.56B
$ 1.56B$ 1.56B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
Alle tiders Høj:
$ 0.00398
$ 0.00398$ 0.00398
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.0002919
$ 0.0002919$ 0.0002919

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Dreams Quest (DREAMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DREAMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DREAMS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DREAMS's tokenomics, kan du udforske DREAMS tokens live-pris!

Sådan køber du DREAMS

Er du interesseret i at tilføje Dreams Quest (DREAMS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DREAMS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Dreams Quest (DREAMS) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for DREAMS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

DREAMS Prisprediktion

Vil du vide, hvor DREAMS måske er på vej hen? Vores DREAMS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.