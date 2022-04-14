Dreams Quest (DREAMS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dreams Quest (DREAMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dreams Quest (DREAMS) Information Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest. Officiel hjemmeside: https://dreams.quest Hvidbog: https://dreamsquest.fandom.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 Køb DREAMS nu!

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dreams Quest (DREAMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 456.56K $ 456.56K $ 456.56K Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Alle tiders Høj: $ 0.00398 $ 0.00398 $ 0.00398 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002919 $ 0.0002919 $ 0.0002919 Få mere at vide om Dreams Quest (DREAMS) pris

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dreams Quest (DREAMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DREAMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DREAMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DREAMS's tokenomics, kan du udforske DREAMS tokens live-pris!

Sådan køber du DREAMS Er du interesseret i at tilføje Dreams Quest (DREAMS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DREAMS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DREAMS på MEXC nu!

Dreams Quest (DREAMS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DREAMS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DREAMS prishistorikken nu!

DREAMS Prisprediktion Vil du vide, hvor DREAMS måske er på vej hen? Vores DREAMS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DREAMS Tokens prisprediktion nu!

