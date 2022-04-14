Dracarys (DRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dracarys (DRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dracarys (DRA) Information Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Officiel hjemmeside: https://www.dracoin.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x622b8f894c3d556594bf2d5e4da0478d4968a4ee Køb DRA nu!

Dracarys (DRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dracarys (DRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.000001656 $ 0.000001656 $ 0.000001656 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000000579 $ 0.0000000579 $ 0.0000000579 Få mere at vide om Dracarys (DRA) pris

Dracarys (DRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dracarys (DRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRA's tokenomics, kan du udforske DRA tokens live-pris!

Dracarys (DRA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DRA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

DRA Prisprediktion Vil du vide, hvor DRA måske er på vej hen? Vores DRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

