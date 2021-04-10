Deeper Network (DPR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Deeper Network (DPR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Deeper Network (DPR) Information Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Officiel hjemmeside: https://www.deeper.network Hvidbog: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Køb DPR nu!

Deeper Network (DPR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Deeper Network (DPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 808.52K $ 808.52K $ 808.52K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.16B $ 3.16B $ 3.16B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Alle tiders Høj: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 Alle tiders Lav: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Nuværende pris: $ 0.0002557 $ 0.0002557 $ 0.0002557 Få mere at vide om Deeper Network (DPR) pris

Deeper Network (DPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Deeper Network (DPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DPR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DPR's tokenomics, kan du udforske DPR tokens live-pris!

