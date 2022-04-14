DOP (DOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOP (DOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOP (DOP) Information The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information. Officiel hjemmeside: https://dop.org Hvidbog: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 Køb DOP nu!

DOP (DOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOP (DOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Samlet udbud $ 23.45B $ 23.45B $ 23.45B Cirkulerende forsyning $ 8.73B $ 8.73B $ 8.73B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Alle tiders Høj: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 Alle tiders Lav: $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 Nuværende pris: $ 0.0001508 $ 0.0001508 $ 0.0001508 Få mere at vide om DOP (DOP) pris

DOP (DOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOP (DOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOP's tokenomics, kan du udforske DOP tokens live-pris!

