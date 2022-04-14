DOGK (DOGK) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGK (DOGK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGK (DOGK) Information DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa! Officiel hjemmeside: https://www.dagknightdog.com Hvidbog: https://docs.dagknightdog.com/ Block Explorer: https://kas.fyi/token/krc20/DOGK Køb DOGK nu!

DOGK (DOGK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGK (DOGK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 652.39K $ 652.39K $ 652.39K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.46B $ 4.46B $ 4.46B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Alle tiders Høj: $ 0.002799 $ 0.002799 $ 0.002799 Alle tiders Lav: $ 0.000039685966470422 $ 0.000039685966470422 $ 0.000039685966470422 Nuværende pris: $ 0.0001463 $ 0.0001463 $ 0.0001463 Få mere at vide om DOGK (DOGK) pris

DOGK (DOGK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGK (DOGK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGK's tokenomics, kan du udforske DOGK tokens live-pris!

Sådan køber du DOGK Er du interesseret i at tilføje DOGK (DOGK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DOGK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DOGK på MEXC nu!

DOGK (DOGK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOGK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOGK prishistorikken nu!

DOGK Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGK måske er på vej hen? Vores DOGK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGK Tokens prisprediktion nu!

