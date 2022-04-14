DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomics Få vigtig indsigt i DogeVerse (DOGEVERSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DogeVerse (DOGEVERSE) Information Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Officiel hjemmeside: https://thedogeverse.com/en Hvidbog: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Køb DOGEVERSE nu!

DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DogeVerse (DOGEVERSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Alle tiders Høj: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Alle tiders Lav: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Nuværende pris: $ 0.00000546 $ 0.00000546 $ 0.00000546 Få mere at vide om DogeVerse (DOGEVERSE) pris

DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DogeVerse (DOGEVERSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGEVERSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGEVERSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGEVERSE's tokenomics, kan du udforske DOGEVERSE tokens live-pris!

Sådan køber du DOGEVERSE Er du interesseret i at tilføje DogeVerse (DOGEVERSE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DOGEVERSE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DOGEVERSE på MEXC nu!

DogeVerse (DOGEVERSE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOGEVERSE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOGEVERSE prishistorikken nu!

DOGEVERSE Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGEVERSE måske er på vej hen? Vores DOGEVERSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGEVERSE Tokens prisprediktion nu!

