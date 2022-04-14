DOGE AI (DOGEAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGE AI (DOGEAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGE AI (DOGEAI) Information Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy Officiel hjemmeside: https://dogeai.info/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump Køb DOGEAI nu!

DOGE AI (DOGEAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGE AI (DOGEAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 204.15K $ 204.15K $ 204.15K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.20457 $ 0.20457 $ 0.20457 Alle tiders Lav: $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 Nuværende pris: $ 0.0002722 $ 0.0002722 $ 0.0002722 Få mere at vide om DOGE AI (DOGEAI) pris

DOGE AI (DOGEAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGE AI (DOGEAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGEAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGEAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGEAI's tokenomics, kan du udforske DOGEAI tokens live-pris!

