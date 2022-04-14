DOGE AI (DOGEAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i DOGE AI (DOGEAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
DOGE AI (DOGEAI) Information

Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy

Officiel hjemmeside:
https://dogeai.info/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump

DOGE AI (DOGEAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGE AI (DOGEAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 204.15K
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 750.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.20457
Alle tiders Lav:
$ 0.000125980863011934
Nuværende pris:
$ 0.0002722
DOGE AI (DOGEAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for DOGE AI (DOGEAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DOGEAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DOGEAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DOGEAI's tokenomics, kan du udforske DOGEAI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.