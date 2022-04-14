DOGAMI (DOGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGAMI (DOGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGAMI (DOGA) Information DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Officiel hjemmeside: https://dogami.com/ Hvidbog: https://whitepaper.dogami.com Block Explorer: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Køb DOGA nu!

DOGAMI (DOGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGAMI (DOGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 555.15K $ 555.15K $ 555.15K Samlet udbud $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Cirkulerende forsyning $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 578.67K $ 578.67K $ 578.67K Alle tiders Høj: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 Alle tiders Lav: $ 0.000499848984451476 $ 0.000499848984451476 $ 0.000499848984451476 Nuværende pris: $ 0.000651 $ 0.000651 $ 0.000651 Få mere at vide om DOGAMI (DOGA) pris

DOGAMI (DOGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGAMI (DOGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGA's tokenomics, kan du udforske DOGA tokens live-pris!

Sådan køber du DOGA Er du interesseret i at tilføje DOGAMI (DOGA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DOGA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DOGA på MEXC nu!

DOGAMI (DOGA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOGA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOGA prishistorikken nu!

DOGA Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGA måske er på vej hen? Vores DOGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!