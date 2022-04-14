DarkShield Games (DKS) Tokenomics Få vigtig indsigt i DarkShield Games (DKS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DarkShield Games (DKS) Information DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem. Officiel hjemmeside: https://darkshield.games Hvidbog: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 Køb DKS nu!

DarkShield Games (DKS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DarkShield Games (DKS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.36K $ 78.36K $ 78.36K Alle tiders Høj: $ 0.112866 $ 0.112866 $ 0.112866 Alle tiders Lav: $ 0.000026315202361955 $ 0.000026315202361955 $ 0.000026315202361955 Nuværende pris: $ 0.00002647 $ 0.00002647 $ 0.00002647 Få mere at vide om DarkShield Games (DKS) pris

DarkShield Games (DKS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DarkShield Games (DKS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DKS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DKS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DKS's tokenomics, kan du udforske DKS tokens live-pris!

Sådan køber du DKS Er du interesseret i at tilføje DarkShield Games (DKS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DKS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DKS på MEXC nu!

DarkShield Games (DKS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DKS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DKS prishistorikken nu!

DKS Prisprediktion Vil du vide, hvor DKS måske er på vej hen? Vores DKS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DKS Tokens prisprediktion nu!

