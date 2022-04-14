Distribute.ai (DIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Distribute.ai (DIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Distribute.ai (DIS) Information Serverless distributed AI. Officiel hjemmeside: https://distribute.ai/ Hvidbog: https://files.distribute.ai/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/2AEU9yWk3dEGnVwRaKv4div5TarC4dn7axFLyz6zG4Pf Køb DIS nu!

Distribute.ai (DIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Distribute.ai (DIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Alle tiders Høj: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Alle tiders Lav: $ 0.00173546887072553 $ 0.00173546887072553 $ 0.00173546887072553 Nuværende pris: $ 0.003054 $ 0.003054 $ 0.003054 Få mere at vide om Distribute.ai (DIS) pris

Distribute.ai (DIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Distribute.ai (DIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIS's tokenomics, kan du udforske DIS tokens live-pris!

Distribute.ai (DIS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DIS prishistorikken nu!

DIS Prisprediktion Vil du vide, hvor DIS måske er på vej hen? Vores DIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DIS Tokens prisprediktion nu!

