DIKO (DIKO) Information The first Bitcoin-backed stablecoin on Stacks (Bitcoin L2) which offers self-repaying loans. Officiel hjemmeside: https://arkadiko.finance Hvidbog: https://arkadiko.finance/#whitepaper Block Explorer: https://explorer.stacks.co/txid/0x81ce000866e5a61ed46ced874ebb453cb9b4de8b9ba1e14ed810221a1dff238b?chain=mainnet Køb DIKO nu!

DIKO (DIKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DIKO (DIKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Alle tiders Høj: $ 1.1422 $ 1.1422 $ 1.1422 Alle tiders Lav: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Nuværende pris: $ 0.02583 $ 0.02583 $ 0.02583 Få mere at vide om DIKO (DIKO) pris

DIKO (DIKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DIKO (DIKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIKO's tokenomics, kan du udforske DIKO tokens live-pris!

DIKO (DIKO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DIKO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DIKO prishistorikken nu!

DIKO Prisprediktion Vil du vide, hvor DIKO måske er på vej hen? Vores DIKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DIKO Tokens prisprediktion nu!

