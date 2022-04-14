DANGNN DAYA COIN (DGC) Tokenomics Få vigtig indsigt i DANGNN DAYA COIN (DGC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DANGNN DAYA COIN (DGC) Information DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin. Officiel hjemmeside: http://dangnncoin.com/ Hvidbog: https://dangnncoin.gitbook.io/dangnn-coins-white-paper Block Explorer: https://explorer.dangnn.co.kr/ Køb DGC nu!

DANGNN DAYA COIN (DGC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DANGNN DAYA COIN (DGC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 95.00K $ 95.00K $ 95.00K Alle tiders Høj: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000095 $ 0.0000095 $ 0.0000095 Få mere at vide om DANGNN DAYA COIN (DGC) pris

DANGNN DAYA COIN (DGC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DANGNN DAYA COIN (DGC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DGC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DGC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DGC's tokenomics, kan du udforske DGC tokens live-pris!

DANGNN DAYA COIN (DGC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DGC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DGC prishistorikken nu!

DGC Prisprediktion Vil du vide, hvor DGC måske er på vej hen? Vores DGC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DGC Tokens prisprediktion nu!

