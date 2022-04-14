Decentralized ETF (DETF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decentralized ETF (DETF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Decentralized ETF (DETF) Information D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets. Officiel hjemmeside: https://www.d-etf.com/ Hvidbog: https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d Køb DETF nu!

Decentralized ETF (DETF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decentralized ETF (DETF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 285.00K $ 285.00K $ 285.00K Alle tiders Høj: $ 0.1298 $ 0.1298 $ 0.1298 Alle tiders Lav: $ 0.002933818917055064 $ 0.002933818917055064 $ 0.002933818917055064 Nuværende pris: $ 0.00285 $ 0.00285 $ 0.00285 Få mere at vide om Decentralized ETF (DETF) pris

Decentralized ETF (DETF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decentralized ETF (DETF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DETF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DETF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DETF's tokenomics, kan du udforske DETF tokens live-pris!

Decentralized ETF (DETF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DETF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DETF prishistorikken nu!

DETF Prisprediktion Vil du vide, hvor DETF måske er på vej hen? Vores DETF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DETF Tokens prisprediktion nu!

