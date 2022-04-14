SUI Desci Agents (DESCI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUI Desci Agents (DESCI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUI Desci Agents (DESCI) Information SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses. Officiel hjemmeside: https://desciagents.ai/ Hvidbog: https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs Køb DESCI nu!

SUI Desci Agents (DESCI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUI Desci Agents (DESCI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 284.50K $ 284.50K $ 284.50K Alle tiders Høj: $ 0.025228 $ 0.025228 $ 0.025228 Alle tiders Lav: $ 0.000135971217075103 $ 0.000135971217075103 $ 0.000135971217075103 Nuværende pris: $ 0.0002845 $ 0.0002845 $ 0.0002845 Få mere at vide om SUI Desci Agents (DESCI) pris

SUI Desci Agents (DESCI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUI Desci Agents (DESCI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DESCI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DESCI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DESCI's tokenomics, kan du udforske DESCI tokens live-pris!

