DepinTech (DEPIN) Tokenomics
DepinTech (DEPIN) Information
DepinTech is pioneering the future of decentralized networks by providing innovative solutions for 5G connectivity and token-based rewards. Their advanced 5G devices allow users to actively participate in network expansion while earning Depin tokens, bridging the gap between cutting-edge technology and real-world applications.
DepinTech (DEPIN) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DepinTech (DEPIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
DepinTech (DEPIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for DepinTech (DEPIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal DEPIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange DEPIN tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår DEPIN's tokenomics, kan du udforske DEPIN tokens live-pris!
DepinTech (DEPIN) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for DEPIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
DEPIN Prisprediktion
Vil du vide, hvor DEPIN måske er på vej hen? Vores DEPIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
