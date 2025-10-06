UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Delusional Coin pris i dag er 0.00011789 USD. Følg med i realtid DELULU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DELULU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Delusional Coin pris i dag er 0.00011789 USD. Følg med i realtid DELULU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DELULU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DELULU

DELULU Prisinfo

Hvad er DELULU

DELULU Tokenomics

DELULU Prisprognose

DELULU Historik

DELULU Købsguide

DELULU-til-fiat-valutaomregner

DELULU Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Delusional Coin Logo

Delusional Coin-kurs(DELULU)

1 DELULU til USD direkte pris:

$0.00011789
$0.00011789$0.00011789
+1.99%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:16:17 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00011532
$ 0.00011532$ 0.00011532
24H lav
$ 0.0001459
$ 0.0001459$ 0.0001459
24H høj

$ 0.00011532
$ 0.00011532$ 0.00011532

$ 0.0001459
$ 0.0001459$ 0.0001459

--
----

--
----

+0.06%

+1.99%

-27.37%

-27.37%

Delusional Coin (DELULU) realtidsprisen er $ 0.00011789. I løbet af de sidste 24 timer har DELULU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00011532 og et højdepunkt på $ 0.0001459, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DELULUs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, DELULU har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +1.99% i løbet af 24 timer og -27.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Delusional Coin (DELULU) Markedsinformation

--
----

$ 53.32K
$ 53.32K$ 53.32K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Den nuværende markedsværdi på Delusional Coin er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 53.32K. Det cirkulerende forsyning af DELULU er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Delusional Coin (DELULU) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Delusional Coin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000023002+1.99%
30 dage$ -0.00000403-3.31%
60 dage$ -0.00006231-34.58%
90 dage$ -0.00049881-80.89%
Delusional Coin Prisændring i dag

I dag DELULU blev der registreret en ændring på $ +0.0000023002 (+1.99%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Delusional Coin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000403 (-3.31%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Delusional Coin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage DELULU sås en ændring af $ -0.00006231 (-34.58%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Delusional Coin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00049881 (-80.89%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Delusional Coin (DELULU)?

Tjek Delusional CoinPrishistorik-siden nu.

Hvad er Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDelusional Coininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekDELULUtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Delusional Coin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Delusional Coin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Delusional Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Delusional Coin (DELULU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Delusional Coin (DELULU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Delusional Coin.

Tjek Delusional Coin prisprediktion nu!

Delusional Coin (DELULU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Delusional Coin (DELULU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DELULU Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Delusional Coin (DELULU)

Leder du efter, hvordan du køber Delusional Coin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Delusional Coin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

DELULU til lokale valutaer

1 Delusional Coin(DELULU) til VND
3.10227535
1 Delusional Coin(DELULU) til AUD
A$0.0001791928
1 Delusional Coin(DELULU) til GBP
0.0000895964
1 Delusional Coin(DELULU) til EUR
0.0001013854
1 Delusional Coin(DELULU) til USD
$0.00011789
1 Delusional Coin(DELULU) til MYR
RM0.0004939591
1 Delusional Coin(DELULU) til TRY
0.0049549167
1 Delusional Coin(DELULU) til JPY
¥0.01803717
1 Delusional Coin(DELULU) til ARS
ARS$0.1691391408
1 Delusional Coin(DELULU) til RUB
0.0094771771
1 Delusional Coin(DELULU) til INR
0.0104650953
1 Delusional Coin(DELULU) til IDR
Rp1.9648325474
1 Delusional Coin(DELULU) til PHP
0.0069189641
1 Delusional Coin(DELULU) til EGP
￡E.0.0055679447
1 Delusional Coin(DELULU) til BRL
R$0.0006330693
1 Delusional Coin(DELULU) til CAD
C$0.000165046
1 Delusional Coin(DELULU) til BDT
0.0144203048
1 Delusional Coin(DELULU) til NGN
0.1703604812
1 Delusional Coin(DELULU) til COP
$0.4534226235
1 Delusional Coin(DELULU) til ZAR
R.0.0020477493
1 Delusional Coin(DELULU) til UAH
0.0049454855
1 Delusional Coin(DELULU) til TZS
T.Sh.0.2889460322
1 Delusional Coin(DELULU) til VES
Bs0.02605369
1 Delusional Coin(DELULU) til CLP
$0.11105238
1 Delusional Coin(DELULU) til PKR
Rs0.033292136
1 Delusional Coin(DELULU) til KZT
0.0622435622
1 Delusional Coin(DELULU) til THB
฿0.0037984158
1 Delusional Coin(DELULU) til TWD
NT$0.0036298331
1 Delusional Coin(DELULU) til AED
د.إ0.0004326563
1 Delusional Coin(DELULU) til CHF
Fr0.000094312
1 Delusional Coin(DELULU) til HKD
HK$0.0009160053
1 Delusional Coin(DELULU) til AMD
֏0.0449608882
1 Delusional Coin(DELULU) til MAD
.د.م0.0010881247
1 Delusional Coin(DELULU) til MXN
$0.0021880384
1 Delusional Coin(DELULU) til SAR
ريال0.0004420875
1 Delusional Coin(DELULU) til ETB
Br0.0181114407
1 Delusional Coin(DELULU) til KES
KSh0.0151889476
1 Delusional Coin(DELULU) til JOD
د.أ0.00008358401
1 Delusional Coin(DELULU) til PLN
0.0004338352
1 Delusional Coin(DELULU) til RON
лв0.0005198949
1 Delusional Coin(DELULU) til SEK
kr0.0011175972
1 Delusional Coin(DELULU) til BGN
лв0.0001992341
1 Delusional Coin(DELULU) til HUF
Ft0.0396664483
1 Delusional Coin(DELULU) til CZK
0.0024863001
1 Delusional Coin(DELULU) til KWD
د.ك0.00003595645
1 Delusional Coin(DELULU) til ILS
0.0003831425
1 Delusional Coin(DELULU) til BOB
Bs0.0008146199
1 Delusional Coin(DELULU) til AZN
0.000200413
1 Delusional Coin(DELULU) til TJS
SM0.0010822302
1 Delusional Coin(DELULU) til GEL
0.0003194819
1 Delusional Coin(DELULU) til AOA
Kz0.1080567951
1 Delusional Coin(DELULU) til BHD
.د.ب0.00004420875
1 Delusional Coin(DELULU) til BMD
$0.00011789
1 Delusional Coin(DELULU) til DKK
kr0.0007627483
1 Delusional Coin(DELULU) til HNL
L0.0030910758
1 Delusional Coin(DELULU) til MUR
0.0053922886
1 Delusional Coin(DELULU) til NAD
$0.0020383181
1 Delusional Coin(DELULU) til NOK
kr0.0011930468
1 Delusional Coin(DELULU) til NZD
$0.0002051286
1 Delusional Coin(DELULU) til PAB
B/.0.00011789
1 Delusional Coin(DELULU) til PGK
K0.000495138
1 Delusional Coin(DELULU) til QAR
ر.ق0.0004279407
1 Delusional Coin(DELULU) til RSD
дин.0.0119752662
1 Delusional Coin(DELULU) til UZS
soʻm1.4034521564
1 Delusional Coin(DELULU) til ALL
L0.0098426361
1 Delusional Coin(DELULU) til ANG
ƒ0.0002110231
1 Delusional Coin(DELULU) til AWG
ƒ0.0002110231
1 Delusional Coin(DELULU) til BBD
$0.00023578
1 Delusional Coin(DELULU) til BAM
KM0.0001980552
1 Delusional Coin(DELULU) til BIF
Fr0.34459247
1 Delusional Coin(DELULU) til BND
$0.0001520781
1 Delusional Coin(DELULU) til BSD
$0.00011789
1 Delusional Coin(DELULU) til JMD
$0.0188682945
1 Delusional Coin(DELULU) til KHR
0.47156
1 Delusional Coin(DELULU) til KMF
Fr0.05022114
1 Delusional Coin(DELULU) til LAK
2.5628260357
1 Delusional Coin(DELULU) til LKR
රු0.0357890462
1 Delusional Coin(DELULU) til MDL
L0.0020005933
1 Delusional Coin(DELULU) til MGA
Ar0.528654127
1 Delusional Coin(DELULU) til MOP
P0.0009442989
1 Delusional Coin(DELULU) til MVR
0.001803717
1 Delusional Coin(DELULU) til MWK
MK0.203961489
1 Delusional Coin(DELULU) til MZN
MT0.007533171
1 Delusional Coin(DELULU) til NPR
रु0.0166743616
1 Delusional Coin(DELULU) til PYG
0.83607588
1 Delusional Coin(DELULU) til RWF
Fr0.17129417
1 Delusional Coin(DELULU) til SBD
$0.0009702347
1 Delusional Coin(DELULU) til SCR
0.0016103774
1 Delusional Coin(DELULU) til SRD
$0.004538765
1 Delusional Coin(DELULU) til SVC
$0.0010315375
1 Delusional Coin(DELULU) til SZL
L0.0020383181
1 Delusional Coin(DELULU) til TMT
m0.000412615
1 Delusional Coin(DELULU) til TND
د.ت0.00034706816
1 Delusional Coin(DELULU) til TTD
$0.0007981153
1 Delusional Coin(DELULU) til UGX
Sh0.40931408
1 Delusional Coin(DELULU) til XAF
Fr0.06660785
1 Delusional Coin(DELULU) til XCD
$0.000318303
1 Delusional Coin(DELULU) til XOF
Fr0.06660785
1 Delusional Coin(DELULU) til XPF
Fr0.01202478
1 Delusional Coin(DELULU) til BWP
P0.0015785471
1 Delusional Coin(DELULU) til BZD
$0.0002369589
1 Delusional Coin(DELULU) til CVE
$0.0112054445
1 Delusional Coin(DELULU) til DJF
Fr0.02086653
1 Delusional Coin(DELULU) til DOP
$0.0075520334
1 Delusional Coin(DELULU) til DZD
د.ج0.0153221633
1 Delusional Coin(DELULU) til FJD
$0.0002664314
1 Delusional Coin(DELULU) til GNF
Fr1.0162118
1 Delusional Coin(DELULU) til GTQ
Q0.0009006796
1 Delusional Coin(DELULU) til GYD
$0.0246885238
1 Delusional Coin(DELULU) til ISK
kr0.01461836

Delusional Coin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Delusional Coin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Delusional Coin

Hvor meget er Delusional Coin (DELULU) værd i dag?
Den direkte DELULU pris i USD er 0.00011789 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DELULU til USD pris?
Den aktuelle pris på DELULUtil USD er $ 0.00011789. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Delusional Coin?
Markedsværdien for DELULU er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DELULU?
Den cirkulerende forsyning af DELULU er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DELULU?
DELULU opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DELULU?
DELULU så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for DELULU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DELULU er $ 53.32K USD.
Bliver DELULU højere i år?
DELULU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DELULU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:16:17 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

DELULU-til-USD Lommeregner

Beløb

DELULU
DELULU
USD
USD

1 DELULU = 0.00011789 USD

Handel DELULU

DELULU/USDT
$0.00011789
$0.00011789$0.00011789
+2.04%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,353.39
$110,353.39$110,353.39

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,880.77
$3,880.77$3,880.77

-0.37%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03204
$0.03204$0.03204

+6.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.05%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,353.39
$110,353.39$110,353.39

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,880.77
$3,880.77$3,880.77

-0.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.05%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.79
$73.79$73.79

+4.06%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5059
$2.5059$2.5059

+0.19%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07194
$0.07194$0.07194

+43.88%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000570
$0.000570$0.000570

+233.33%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005922
$0.0000000000005922$0.0000000000005922

+96.41%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004854
$0.00004854$0.00004854

+64.98%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%