Delabs Games (DELABS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Delabs Games (DELABS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:47:09 (UTC+8)
USD

Delabs Games (DELABS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Delabs Games (DELABS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.91M
Samlet udbud
$ 3.00B
Cirkulerende forsyning
$ 750.30M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 15.64M
Alle tiders Høj:
$ 0.02499
Alle tiders Lav:
$ 0.00524682589027814
Nuværende pris:
$ 0.005213
Delabs Games (DELABS) Information

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Officiel hjemmeside:
https://delabs.gg/
Hvidbog:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Delabs Games (DELABS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Delabs Games (DELABS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DELABS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DELABS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DELABS's tokenomics, kan du udforske DELABS tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

