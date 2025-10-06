UdvekslingDEX+
Den direkte Delabs Games pris i dag er 0.006571 USD. Følg med i realtid DELABS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DELABS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Delabs Games (DELABS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:16:03 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.006328
$ 0.006328$ 0.006328
24H lav
$ 0.006606
$ 0.006606$ 0.006606
24H høj

$ 0.006328
$ 0.006328$ 0.006328

$ 0.006606
$ 0.006606$ 0.006606

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.006584226307352539
$ 0.006584226307352539$ 0.006584226307352539

-0.20%

+0.03%

-7.68%

-7.68%

Delabs Games (DELABS) realtidsprisen er $ 0.006571. I løbet af de sidste 24 timer har DELABS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.006328 og et højdepunkt på $ 0.006606, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DELABSs højeste pris nogensinde er $ 0.02049703623689548, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.006584226307352539.

Når det gælder kortsigtet performance, DELABS har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +0.03% i løbet af 24 timer og -7.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Delabs Games (DELABS) Markedsinformation

No.1430

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

$ 55.47K
$ 55.47K$ 55.47K

$ 19.71M
$ 19.71M$ 19.71M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Delabs Games er $ 4.93M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.47K. Det cirkulerende forsyning af DELABS er 750.30M, med et samlet udbud på 3000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.71M.

Delabs Games (DELABS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Delabs Games i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00000197+0.03%
30 dage$ -0.001381-17.37%
60 dage$ -0.002252-25.53%
90 dage$ -0.008709-57.00%
Delabs Games Prisændring i dag

I dag DELABS blev der registreret en ændring på $ +0.00000197 (+0.03%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Delabs Games 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.001381 (-17.37%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Delabs Games 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage DELABS sås en ændring af $ -0.002252 (-25.53%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Delabs Games 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.008709 (-57.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Delabs Games (DELABS)?

Tjek Delabs GamesPrishistorik-siden nu.

Hvad er Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDelabs Gamesinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekDELABStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Delabs Games på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Delabs Games købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Delabs Games Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Delabs Games (DELABS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Delabs Games (DELABS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Delabs Games.

Tjek Delabs Games prisprediktion nu!

Delabs Games (DELABS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Delabs Games (DELABS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DELABS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Delabs Games (DELABS)

Leder du efter, hvordan du køber Delabs Games? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Delabs Games på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

DELABS til lokale valutaer

1 Delabs Games(DELABS) til VND
172.915865
1 Delabs Games(DELABS) til AUD
A$0.00998792
1 Delabs Games(DELABS) til GBP
0.00499396
1 Delabs Games(DELABS) til EUR
0.00565106
1 Delabs Games(DELABS) til USD
$0.006571
1 Delabs Games(DELABS) til MYR
RM0.02753249
1 Delabs Games(DELABS) til TRY
0.27617913
1 Delabs Games(DELABS) til JPY
¥1.005363
1 Delabs Games(DELABS) til ARS
ARS$9.42754512
1 Delabs Games(DELABS) til RUB
0.52824269
1 Delabs Games(DELABS) til INR
0.58330767
1 Delabs Games(DELABS) til IDR
Rp109.51662286
1 Delabs Games(DELABS) til PHP
0.38565199
1 Delabs Games(DELABS) til EGP
￡E.0.31034833
1 Delabs Games(DELABS) til BRL
R$0.03528627
1 Delabs Games(DELABS) til CAD
C$0.0091994
1 Delabs Games(DELABS) til BDT
0.80376472
1 Delabs Games(DELABS) til NGN
9.49562068
1 Delabs Games(DELABS) til COP
$25.27305165
1 Delabs Games(DELABS) til ZAR
R.0.11413827
1 Delabs Games(DELABS) til UAH
0.27565345
1 Delabs Games(DELABS) til TZS
T.Sh.16.10538958
1 Delabs Games(DELABS) til VES
Bs1.452191
1 Delabs Games(DELABS) til CLP
$6.189882
1 Delabs Games(DELABS) til PKR
Rs1.8556504
1 Delabs Games(DELABS) til KZT
3.46935658
1 Delabs Games(DELABS) til THB
฿0.21171762
1 Delabs Games(DELABS) til TWD
NT$0.20232109
1 Delabs Games(DELABS) til AED
د.إ0.02411557
1 Delabs Games(DELABS) til CHF
Fr0.0052568
1 Delabs Games(DELABS) til HKD
HK$0.05105667
1 Delabs Games(DELABS) til AMD
֏2.50604798
1 Delabs Games(DELABS) til MAD
.د.م0.06065033
1 Delabs Games(DELABS) til MXN
$0.12195776
1 Delabs Games(DELABS) til SAR
ريال0.02464125
1 Delabs Games(DELABS) til ETB
Br1.00950273
1 Delabs Games(DELABS) til KES
KSh0.84660764
1 Delabs Games(DELABS) til JOD
د.أ0.004658839
1 Delabs Games(DELABS) til PLN
0.02418128
1 Delabs Games(DELABS) til RON
лв0.02897811
1 Delabs Games(DELABS) til SEK
kr0.06229308
1 Delabs Games(DELABS) til BGN
лв0.01110499
1 Delabs Games(DELABS) til HUF
Ft2.21094437
1 Delabs Games(DELABS) til CZK
0.13858239
1 Delabs Games(DELABS) til KWD
د.ك0.002004155
1 Delabs Games(DELABS) til ILS
0.02135575
1 Delabs Games(DELABS) til BOB
Bs0.04540561
1 Delabs Games(DELABS) til AZN
0.0111707
1 Delabs Games(DELABS) til TJS
SM0.06032178
1 Delabs Games(DELABS) til GEL
0.01780741
1 Delabs Games(DELABS) til AOA
Kz6.02291289
1 Delabs Games(DELABS) til BHD
.د.ب0.002464125
1 Delabs Games(DELABS) til BMD
$0.006571
1 Delabs Games(DELABS) til DKK
kr0.04251437
1 Delabs Games(DELABS) til HNL
L0.17229162
1 Delabs Games(DELABS) til MUR
0.30055754
1 Delabs Games(DELABS) til NAD
$0.11361259
1 Delabs Games(DELABS) til NOK
kr0.06649852
1 Delabs Games(DELABS) til NZD
$0.01143354
1 Delabs Games(DELABS) til PAB
B/.0.006571
1 Delabs Games(DELABS) til PGK
K0.0275982
1 Delabs Games(DELABS) til QAR
ر.ق0.02385273
1 Delabs Games(DELABS) til RSD
дин.0.66748218
1 Delabs Games(DELABS) til UZS
soʻm78.22617796
1 Delabs Games(DELABS) til ALL
L0.54861279
1 Delabs Games(DELABS) til ANG
ƒ0.01176209
1 Delabs Games(DELABS) til AWG
ƒ0.01176209
1 Delabs Games(DELABS) til BBD
$0.013142
1 Delabs Games(DELABS) til BAM
KM0.01103928
1 Delabs Games(DELABS) til BIF
Fr19.207033
1 Delabs Games(DELABS) til BND
$0.00847659
1 Delabs Games(DELABS) til BSD
$0.006571
1 Delabs Games(DELABS) til JMD
$1.05168855
1 Delabs Games(DELABS) til KHR
26.284
1 Delabs Games(DELABS) til KMF
Fr2.799246
1 Delabs Games(DELABS) til LAK
142.84782323
1 Delabs Games(DELABS) til LKR
රු1.99482418
1 Delabs Games(DELABS) til MDL
L0.11150987
1 Delabs Games(DELABS) til MGA
Ar29.4663353
1 Delabs Games(DELABS) til MOP
P0.05263371
1 Delabs Games(DELABS) til MVR
0.1005363
1 Delabs Games(DELABS) til MWK
MK11.3684871
1 Delabs Games(DELABS) til MZN
MT0.4198869
1 Delabs Games(DELABS) til NPR
रु0.92940224
1 Delabs Games(DELABS) til PYG
46.601532
1 Delabs Games(DELABS) til RWF
Fr9.547663
1 Delabs Games(DELABS) til SBD
$0.05407933
1 Delabs Games(DELABS) til SCR
0.08975986
1 Delabs Games(DELABS) til SRD
$0.2529835
1 Delabs Games(DELABS) til SVC
$0.05749625
1 Delabs Games(DELABS) til SZL
L0.11361259
1 Delabs Games(DELABS) til TMT
m0.0229985
1 Delabs Games(DELABS) til TND
د.ت0.019345024
1 Delabs Games(DELABS) til TTD
$0.04448567
1 Delabs Games(DELABS) til UGX
Sh22.814512
1 Delabs Games(DELABS) til XAF
Fr3.712615
1 Delabs Games(DELABS) til XCD
$0.0177417
1 Delabs Games(DELABS) til XOF
Fr3.712615
1 Delabs Games(DELABS) til XPF
Fr0.670242
1 Delabs Games(DELABS) til BWP
P0.08798569
1 Delabs Games(DELABS) til BZD
$0.01320771
1 Delabs Games(DELABS) til CVE
$0.62457355
1 Delabs Games(DELABS) til DJF
Fr1.163067
1 Delabs Games(DELABS) til DOP
$0.42093826
1 Delabs Games(DELABS) til DZD
د.ج0.85403287
1 Delabs Games(DELABS) til FJD
$0.01485046
1 Delabs Games(DELABS) til GNF
Fr56.64202
1 Delabs Games(DELABS) til GTQ
Q0.05020244
1 Delabs Games(DELABS) til GYD
$1.37609882
1 Delabs Games(DELABS) til ISK
kr0.814804

Delabs Games Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Delabs Games, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Delabs Games hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Delabs Games

Hvor meget er Delabs Games (DELABS) værd i dag?
Den direkte DELABS pris i USD er 0.006571 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DELABS til USD pris?
Den aktuelle pris på DELABStil USD er $ 0.006571. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Delabs Games?
Markedsværdien for DELABS er $ 4.93M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DELABS?
Den cirkulerende forsyning af DELABS er 750.30M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DELABS?
DELABS opnåede en ATH-pris på 0.02049703623689548 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DELABS?
DELABS så en ATL-pris på 0.006584226307352539 USD.
Hvad er handelsvolumen for DELABS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DELABS er $ 55.47K USD.
Bliver DELABS højere i år?
DELABS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DELABS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:16:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

DELABS-til-USD Lommeregner

Beløb

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.006571 USD

Handel DELABS

DELABS/USDT
$0.006571
$0.006571$0.006571
+0.12%

