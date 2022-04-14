DeFrogs (DEFROGS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i DeFrogs (DEFROGS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
DeFrogs (DEFROGS) Information

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

Officiel hjemmeside:
https://defrogs.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7

DeFrogs (DEFROGS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFrogs (DEFROGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.16M
Samlet udbud
$ 10.00K
Cirkulerende forsyning
$ 10.00K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.16M
Alle tiders Høj:
$ 1,700
Alle tiders Lav:
$ 1.4698512303225224
Nuværende pris:
$ 116.22
DeFrogs (DEFROGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for DeFrogs (DEFROGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DEFROGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DEFROGS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DEFROGS's tokenomics, kan du udforske DEFROGS tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.