DeFrogs (DEFROGS) Information A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). Officiel hjemmeside: https://defrogs.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7 Køb DEFROGS nu!

Markedsværdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Samlet udbud $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Cirkulerende forsyning $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Alle tiders Høj: $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 Alle tiders Lav: $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 Nuværende pris: $ 116.22 $ 116.22 $ 116.22

DeFrogs (DEFROGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFrogs (DEFROGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEFROGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEFROGS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

DeFrogs (DEFROGS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEFROGS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

DEFROGS Prisprediktion Vil du vide, hvor DEFROGS måske er på vej hen? Vores DEFROGS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

