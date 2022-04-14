DeFi Agents AI (DEFIAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFi Agents AI (DEFIAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFi Agents AI (DEFIAI) Information Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies. Officiel hjemmeside: https://defiagents.ai/ Hvidbog: https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063 Køb DEFIAI nu!

DeFi Agents AI (DEFIAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFi Agents AI (DEFIAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.017749 $ 0.017749 $ 0.017749 Alle tiders Lav: $ 0.00009841384470725 $ 0.00009841384470725 $ 0.00009841384470725 Nuværende pris: $ 0.00008013 $ 0.00008013 $ 0.00008013 Få mere at vide om DeFi Agents AI (DEFIAI) pris

DeFi Agents AI (DEFIAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFi Agents AI (DEFIAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEFIAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEFIAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEFIAI's tokenomics, kan du udforske DEFIAI tokens live-pris!

DeFi Agents AI (DEFIAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEFIAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DEFIAI prishistorikken nu!

DEFIAI Prisprediktion Vil du vide, hvor DEFIAI måske er på vej hen? Vores DEFIAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEFIAI Tokens prisprediktion nu!

