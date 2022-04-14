DeFi (DEFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFi (DEFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFi (DEFI) Information De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. Officiel hjemmeside: https://de.fi/ Hvidbog: https://docs.de.fi/welcome/readme Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 Køb DEFI nu!

DeFi (DEFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFi (DEFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.06K $ 56.06K $ 56.06K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Alle tiders Høj: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 Alle tiders Lav: $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 Nuværende pris: $ 0.001865 $ 0.001865 $ 0.001865 Få mere at vide om DeFi (DEFI) pris

DeFi (DEFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFi (DEFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEFI's tokenomics, kan du udforske DEFI tokens live-pris!

DeFi (DEFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DEFI prishistorikken nu!

DEFI Prisprediktion Vil du vide, hvor DEFI måske er på vej hen? Vores DEFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEFI Tokens prisprediktion nu!

