DedaCoin (DEDA) Information DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities. Officiel hjemmeside: https://dedacoin.co Hvidbog: https://dedacoin.co/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808 Køb DEDA nu!

DedaCoin (DEDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DedaCoin (DEDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 636.02M $ 636.02M $ 636.02M Alle tiders Høj: $ 19,999 $ 19,999 $ 19,999 Alle tiders Lav: $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 Nuværende pris: $ 0.2504 $ 0.2504 $ 0.2504 Få mere at vide om DedaCoin (DEDA) pris

DedaCoin (DEDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DedaCoin (DEDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEDA's tokenomics, kan du udforske DEDA tokens live-pris!

DedaCoin (DEDA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEDA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DEDA prishistorikken nu!

DEDA Prisprediktion Vil du vide, hvor DEDA måske er på vej hen? Vores DEDA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEDA Tokens prisprediktion nu!

