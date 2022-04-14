DecideAI (DCD) Tokenomics Få vigtig indsigt i DecideAI (DCD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DecideAI (DCD) Information DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. Officiel hjemmeside: https://decideai.xyz/ Hvidbog: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions Køb DCD nu!

DecideAI (DCD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DecideAI (DCD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.32M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 488.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.83M Alle tiders Høj: $ 0.11092 Alle tiders Lav: $ 0.004780263065190912 Nuværende pris: $ 0.00883

DecideAI (DCD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DecideAI (DCD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DCD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DCD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DCD's tokenomics, kan du udforske DCD tokens live-pris!

DecideAI (DCD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DCD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DCD prishistorikken nu!

DCD Prisprediktion Vil du vide, hvor DCD måske er på vej hen? Vores DCD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DCD Tokens prisprediktion nu!

