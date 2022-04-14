DeepBrain Chain (DBC) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeepBrain Chain (DBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeepBrain Chain (DBC) Information DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. Officiel hjemmeside: https://www.deepbrainchain.org/ Hvidbog: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Block Explorer: https://dbc.subscan.io/ Køb DBC nu!

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeepBrain Chain (DBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Alle tiders Høj: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Alle tiders Lav: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 Nuværende pris: $ 0.0005893 $ 0.0005893 $ 0.0005893 Få mere at vide om DeepBrain Chain (DBC) pris

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeepBrain Chain (DBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DBC's tokenomics, kan du udforske DBC tokens live-pris!

