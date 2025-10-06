Hvad er DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

Folk spørger også: Andre spørgsmål om DarkStar Hvor meget er DarkStar (DARKSTAR) værd i dag? Den direkte DARKSTAR pris i USD er 0.14913 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle DARKSTAR til USD pris? $ 0.14913 . Tjek Den aktuelle pris på DARKSTARtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af DarkStar? Markedsværdien for DARKSTAR er $ 43.74M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af DARKSTAR? Den cirkulerende forsyning af DARKSTAR er 293.33M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på DARKSTAR? DARKSTAR opnåede en ATH-pris på 0.161582695041003 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DARKSTAR? DARKSTAR så en ATL-pris på 0.055093699723331745 USD . Hvad er handelsvolumen for DARKSTAR? Direkte 24-timers handelsvolumen for DARKSTAR er $ 62.58K USD . Bliver DARKSTAR højere i år? DARKSTAR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DARKSTAR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

DarkStar (DARKSTAR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

