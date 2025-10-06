UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte DarkStar pris i dag er 0.14913 USD. Følg med i realtid DARKSTAR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DARKSTAR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte DarkStar pris i dag er 0.14913 USD. Følg med i realtid DARKSTAR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DARKSTAR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DARKSTAR

DARKSTAR Prisinfo

Hvad er DARKSTAR

DARKSTAR Whitepaper

DARKSTAR Officiel hjemmeside

DARKSTAR Tokenomics

DARKSTAR Prisprognose

DARKSTAR Historik

DARKSTAR Købsguide

DARKSTAR-til-fiat-valutaomregner

DARKSTAR Spot

DARKSTAR USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

DarkStar Logo

DarkStar-kurs(DARKSTAR)

1 DARKSTAR til USD direkte pris:

$0.14913
$0.14913$0.14913
+0.62%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:14:22 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1442
$ 0.1442$ 0.1442
24H lav
$ 0.15153
$ 0.15153$ 0.15153
24H høj

$ 0.1442
$ 0.1442$ 0.1442

$ 0.15153
$ 0.15153$ 0.15153

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-0.05%

+0.62%

+0.02%

+0.02%

DarkStar (DARKSTAR) realtidsprisen er $ 0.14913. I løbet af de sidste 24 timer har DARKSTAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1442 og et højdepunkt på $ 0.15153, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DARKSTARs højeste pris nogensinde er $ 0.161582695041003, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.055093699723331745.

Når det gælder kortsigtet performance, DARKSTAR har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, +0.62% i løbet af 24 timer og +0.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DarkStar (DARKSTAR) Markedsinformation

No.551

$ 43.74M
$ 43.74M$ 43.74M

$ 62.58K
$ 62.58K$ 62.58K

$ 149.13M
$ 149.13M$ 149.13M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

Den nuværende markedsværdi på DarkStar er $ 43.74M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 62.58K. Det cirkulerende forsyning af DARKSTAR er 293.33M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 149.13M.

DarkStar (DARKSTAR) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for DarkStar i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0009189+0.62%
30 dage$ +0.02954+24.70%
60 dage$ +0.026+21.11%
90 dage$ +0.13913+1,391.30%
DarkStar Prisændring i dag

I dag DARKSTAR blev der registreret en ændring på $ +0.0009189 (+0.62%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

DarkStar 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.02954 (+24.70%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

DarkStar 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage DARKSTAR sås en ændring af $ +0.026 (+21.11%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

DarkStar 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.13913 (+1,391.30%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for DarkStar (DARKSTAR)?

Tjek DarkStarPrishistorik-siden nu.

Hvad er DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDarkStarinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekDARKSTARtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om DarkStar på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din DarkStar købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

DarkStar Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DarkStar (DARKSTAR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DarkStar (DARKSTAR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DarkStar.

Tjek DarkStar prisprediktion nu!

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomics

At forstå tokenomics for DarkStar (DARKSTAR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DARKSTAR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du DarkStar (DARKSTAR)

Leder du efter, hvordan du køber DarkStar? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe DarkStar på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

DARKSTAR til lokale valutaer

1 DarkStar(DARKSTAR) til VND
3,924.35595
1 DarkStar(DARKSTAR) til AUD
A$0.2266776
1 DarkStar(DARKSTAR) til GBP
0.1133388
1 DarkStar(DARKSTAR) til EUR
0.1282518
1 DarkStar(DARKSTAR) til USD
$0.14913
1 DarkStar(DARKSTAR) til MYR
RM0.6248547
1 DarkStar(DARKSTAR) til TRY
6.2679339
1 DarkStar(DARKSTAR) til JPY
¥22.81689
1 DarkStar(DARKSTAR) til ARS
ARS$213.9597936
1 DarkStar(DARKSTAR) til RUB
11.9885607
1 DarkStar(DARKSTAR) til INR
13.2382701
1 DarkStar(DARKSTAR) til IDR
Rp2,485.4990058
1 DarkStar(DARKSTAR) til PHP
8.7524397
1 DarkStar(DARKSTAR) til EGP
￡E.7.0434099
1 DarkStar(DARKSTAR) til BRL
R$0.8008281
1 DarkStar(DARKSTAR) til CAD
C$0.208782
1 DarkStar(DARKSTAR) til BDT
18.2415816
1 DarkStar(DARKSTAR) til NGN
215.5047804
1 DarkStar(DARKSTAR) til COP
$573.5763495
1 DarkStar(DARKSTAR) til ZAR
R.2.5903881
1 DarkStar(DARKSTAR) til UAH
6.2560035
1 DarkStar(DARKSTAR) til TZS
T.Sh.365.5146474
1 DarkStar(DARKSTAR) til VES
Bs32.95773
1 DarkStar(DARKSTAR) til CLP
$140.48046
1 DarkStar(DARKSTAR) til PKR
Rs42.114312
1 DarkStar(DARKSTAR) til KZT
78.7376574
1 DarkStar(DARKSTAR) til THB
฿4.8049686
1 DarkStar(DARKSTAR) til TWD
NT$4.5917127
1 DarkStar(DARKSTAR) til AED
د.إ0.5473071
1 DarkStar(DARKSTAR) til CHF
Fr0.119304
1 DarkStar(DARKSTAR) til HKD
HK$1.1587401
1 DarkStar(DARKSTAR) til AMD
֏56.8751994
1 DarkStar(DARKSTAR) til MAD
.د.م1.3764699
1 DarkStar(DARKSTAR) til MXN
$2.7678528
1 DarkStar(DARKSTAR) til SAR
ريال0.5592375
1 DarkStar(DARKSTAR) til ETB
Br22.9108419
1 DarkStar(DARKSTAR) til KES
KSh19.2139092
1 DarkStar(DARKSTAR) til JOD
د.أ0.10573317
1 DarkStar(DARKSTAR) til PLN
0.5487984
1 DarkStar(DARKSTAR) til RON
лв0.6576633
1 DarkStar(DARKSTAR) til SEK
kr1.4137524
1 DarkStar(DARKSTAR) til BGN
лв0.2520297
1 DarkStar(DARKSTAR) til HUF
Ft50.1777711
1 DarkStar(DARKSTAR) til CZK
3.1451517
1 DarkStar(DARKSTAR) til KWD
د.ك0.04548465
1 DarkStar(DARKSTAR) til ILS
0.4846725
1 DarkStar(DARKSTAR) til BOB
Bs1.0304883
1 DarkStar(DARKSTAR) til AZN
0.253521
1 DarkStar(DARKSTAR) til TJS
SM1.3690134
1 DarkStar(DARKSTAR) til GEL
0.4041423
1 DarkStar(DARKSTAR) til AOA
Kz136.6910667
1 DarkStar(DARKSTAR) til BHD
.د.ب0.05592375
1 DarkStar(DARKSTAR) til BMD
$0.14913
1 DarkStar(DARKSTAR) til DKK
kr0.9648711
1 DarkStar(DARKSTAR) til HNL
L3.9101886
1 DarkStar(DARKSTAR) til MUR
6.8212062
1 DarkStar(DARKSTAR) til NAD
$2.5784577
1 DarkStar(DARKSTAR) til NOK
kr1.5091956
1 DarkStar(DARKSTAR) til NZD
$0.2594862
1 DarkStar(DARKSTAR) til PAB
B/.0.14913
1 DarkStar(DARKSTAR) til PGK
K0.626346
1 DarkStar(DARKSTAR) til QAR
ر.ق0.5413419
1 DarkStar(DARKSTAR) til RSD
дин.15.1486254
1 DarkStar(DARKSTAR) til UZS
soʻm1,775.3568588
1 DarkStar(DARKSTAR) til ALL
L12.4508637
1 DarkStar(DARKSTAR) til ANG
ƒ0.2669427
1 DarkStar(DARKSTAR) til AWG
ƒ0.2669427
1 DarkStar(DARKSTAR) til BBD
$0.29826
1 DarkStar(DARKSTAR) til BAM
KM0.2505384
1 DarkStar(DARKSTAR) til BIF
Fr435.90699
1 DarkStar(DARKSTAR) til BND
$0.1923777
1 DarkStar(DARKSTAR) til BSD
$0.14913
1 DarkStar(DARKSTAR) til JMD
$23.8682565
1 DarkStar(DARKSTAR) til KHR
596.52
1 DarkStar(DARKSTAR) til KMF
Fr63.52938
1 DarkStar(DARKSTAR) til LAK
3,241.9564569
1 DarkStar(DARKSTAR) til LKR
රු45.2728854
1 DarkStar(DARKSTAR) til MDL
L2.5307361
1 DarkStar(DARKSTAR) til MGA
Ar668.743659
1 DarkStar(DARKSTAR) til MOP
P1.1945313
1 DarkStar(DARKSTAR) til MVR
2.281689
1 DarkStar(DARKSTAR) til MWK
MK258.009813
1 DarkStar(DARKSTAR) til MZN
MT9.529407
1 DarkStar(DARKSTAR) til NPR
रु21.0929472
1 DarkStar(DARKSTAR) til PYG
1,057.62996
1 DarkStar(DARKSTAR) til RWF
Fr216.68589
1 DarkStar(DARKSTAR) til SBD
$1.2273399
1 DarkStar(DARKSTAR) til SCR
2.0371158
1 DarkStar(DARKSTAR) til SRD
$5.741505
1 DarkStar(DARKSTAR) til SVC
$1.3048875
1 DarkStar(DARKSTAR) til SZL
L2.5784577
1 DarkStar(DARKSTAR) til TMT
m0.521955
1 DarkStar(DARKSTAR) til TND
د.ت0.43903872
1 DarkStar(DARKSTAR) til TTD
$1.0096101
1 DarkStar(DARKSTAR) til UGX
Sh517.77936
1 DarkStar(DARKSTAR) til XAF
Fr84.25845
1 DarkStar(DARKSTAR) til XCD
$0.402651
1 DarkStar(DARKSTAR) til XOF
Fr84.25845
1 DarkStar(DARKSTAR) til XPF
Fr15.21126
1 DarkStar(DARKSTAR) til BWP
P1.9968507
1 DarkStar(DARKSTAR) til BZD
$0.2997513
1 DarkStar(DARKSTAR) til CVE
$14.1748065
1 DarkStar(DARKSTAR) til DJF
Fr26.39601
1 DarkStar(DARKSTAR) til DOP
$9.5532678
1 DarkStar(DARKSTAR) til DZD
د.ج19.3824261
1 DarkStar(DARKSTAR) til FJD
$0.3370338
1 DarkStar(DARKSTAR) til GNF
Fr1,285.5006
1 DarkStar(DARKSTAR) til GTQ
Q1.1393532
1 DarkStar(DARKSTAR) til GYD
$31.2308046
1 DarkStar(DARKSTAR) til ISK
kr18.49212

DarkStar Ressource

For en mere dybdegående forståelse af DarkStar, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel DarkStar hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om DarkStar

Hvor meget er DarkStar (DARKSTAR) værd i dag?
Den direkte DARKSTAR pris i USD er 0.14913 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DARKSTAR til USD pris?
Den aktuelle pris på DARKSTARtil USD er $ 0.14913. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DarkStar?
Markedsværdien for DARKSTAR er $ 43.74M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DARKSTAR?
Den cirkulerende forsyning af DARKSTAR er 293.33M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DARKSTAR?
DARKSTAR opnåede en ATH-pris på 0.161582695041003 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DARKSTAR?
DARKSTAR så en ATL-pris på 0.055093699723331745 USD.
Hvad er handelsvolumen for DARKSTAR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DARKSTAR er $ 62.58K USD.
Bliver DARKSTAR højere i år?
DARKSTAR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DARKSTAR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:14:22 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

DARKSTAR-til-USD Lommeregner

Beløb

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.14913 USD

Handel DARKSTAR

DARKSTAR/USDT
$0.14913
$0.14913$0.14913
+0.58%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,329.07
$110,329.07$110,329.07

+0.03%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.68
$3,879.68$3,879.68

-0.40%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03190
$0.03190$0.03190

+6.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,329.07
$110,329.07$110,329.07

+0.03%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.68
$3,879.68$3,879.68

-0.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.48
$74.48$74.48

+5.03%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5050
$2.5050$2.5050

+0.16%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07186
$0.07186$0.07186

+43.72%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000495
$0.000495$0.000495

+189.47%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004961
$0.0000000000004961$0.0000000000004961

+64.54%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004899
$0.00004899$0.00004899

+66.51%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%